2019-01-26T08:39:48+03:00
Звезды

«Открыт закрытый порт Владивосток»: горожане отметили день рождения Высоцкого

Зимние концерты в Театральном сквере проходят с 2014 года
Ксения КРЫМОВА
Поделиться:
Поющий памятник Высоцкому появился во Владивостоке в 2013 годуПоющий памятник Высоцкому появился во Владивостоке в 2013 годуФото: vlc.ru
Изменить размер текста:

Во Владивостоке, который упоминал в своих песнях Владимир Высоцкий, отметили день рождения барда и актёра. Владимиру Семёновичу 25 января исполнился бы 81 год.

Мероприятие прошло в Театральном сквере, у поющего памятника Высоцкому, об открытии которого «Комсомолка» писала в июле 2013 года.

- Зимние концерты мы организуем с 2014 года. Несмотря на минусовые температуры, люди приходят сюда и слушают концерт до самого конца. Также мы организуем мероприятия, посвященные Высоцкому, 9 мая, на День города и 25 июля, в день памяти Владимира Высоцкого, - рассказали организаторы пятничного концерта.

Он начался с песни «Человек за бортом», которую исполнила директор Дальневосточного регионального фестиваля авторской песни «Приморские струны» Людмила Жердзинская. Затем, сообщает пресс-служба мэрии, к микрофону выходили все желающие.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ГИБДД устроила массовую проверку на дорогах Приморья
Во Владивостоке пройдёт благотворительный матч в поддержку Самвела Мнацяна
Опытный вор не смог украсть у жительницы Приморья сварочный аппарат
Синоптики рассказали про снег и метель во Владивостоке 26 января
За титул «Мисс Весна-2019» посоревнуются арестантки «плюс-сайз»
Ударил кувалдой и поджёг: приморец надолго «загремит на нары» за жестокое убийство
Сразу два циклона обрушатся на Приморье в начале следующей недели
На Приморской трассе вспыхнул и сгорел дотла рейсовый автобус
Приморские полицейские изловили серийного вора, промышлявшего в трёх сёлах края
Во Владивостоке водитель Audi проскочил на красный и врезался в «учебку»
Купальный сезон продолжается в Приморье: под лёд ушёл очередной автомобиль
В Приморье предприниматели-новички смогут открыть дело, не платя госпошлину
С февраля учителя Владивостока начнут получать больше
Прокуратура разберётся, почему в загоревшейся школе был закрыт эвакуационный выход
Олег Кожемяко решил ограничить экспорт приморского дуба-кругляка
Из-за вспышки ящура в Приморье СК возбудил уголовное дело
Сегодня в Приморье, возможно, пойдёт снег
Приморский «Адмирал» оформил третью победу в пяти матчах
«Скорые» УАЗы и ГАЗы закупили для комфортной езды по Приморью
Приморье вслед за липой запретит вывоз дуба
Массовая авария в Приморье: внедорожники «отфутболили» седан
Приморцы всё реже жалуются на угольную пыль в Находке
Отряд кораблей ТОФ встретили во Владивостоке жареными поросятами
Еще одна иномарка стала жертвой древнего озера во Владивостоке
Житель Владивостока рухнул в шахту, выбираясь из застрявшего лифта
Водителя маршрутки во Владивостоке наказали за болтовню