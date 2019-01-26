«Открыт закрытый порт Владивосток»: горожане отметили день рождения Высоцкого

СЕГОДНЯ 08:39 2019-01-26T08:39:48+03:00

Поющий памятник Высоцкому появился во Владивостоке в 2013 году Фото: vlc.ru

Зимние концерты в Театральном сквере проходят с 2014 года

Изменить размер текста: A A

Во Владивостоке, который упоминал в своих песнях Владимир Высоцкий, отметили день рождения барда и актёра. Владимиру Семёновичу 25 января исполнился бы 81 год.

Мероприятие прошло в Театральном сквере, у поющего памятника Высоцкому, об открытии которого «Комсомолка» писала в июле 2013 года.

- Зимние концерты мы организуем с 2014 года. Несмотря на минусовые температуры, люди приходят сюда и слушают концерт до самого конца. Также мы организуем мероприятия, посвященные Высоцкому, 9 мая, на День города и 25 июля, в день памяти Владимира Высоцкого, - рассказали организаторы пятничного концерта.

Он начался с песни «Человек за бортом», которую исполнила директор Дальневосточного регионального фестиваля авторской песни «Приморские струны» Людмила Жердзинская. Затем, сообщает пресс-служба мэрии, к микрофону выходили все желающие.