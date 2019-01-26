В Приморье пятиклассник погиб на заброшенной стройке

СЕГОДНЯ 09:17 2019-01-26T09:17:09+03:00

Местные жители не раз сигналили властям и в полицию, что на заброшенной стройке собираются подростки. Фото: sledcom.ru

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Волонтёры и другие неравнодушные приморцы участвовали в поиске пятиклассника из посёлка Заводской Артёмовского городского округа. В итоге нашли, но уже мёртвым.

По предварительной версии, школьник упал с высоты на территории недостроенного комбикормового завода. Как это случилось – выясняют сейчас сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

Как сообщает newsbox24.tv, местные жители не раз жаловались властям и в правоохранительные органы – сигналили о том, что на заброшенной стройке от нечего делать часто собираются подростки. Попасть туда легко – охраны нет.