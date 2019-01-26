Пожарные Владивостока тушили горящую макулатуру

СЕГОДНЯ 12:02 2019-01-26T12:02:41+03:00

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Хронику приморских происшествий пополнило возгорание на улице Выселковой во Владивостоке – там, где складские помещения. Очевидцы рассказали в соцсетях о клубах чёрного дыма. Также сообщение поступило на пульт пожарной охраны. Через восемь минут сотрудники МЧС уже были на месте.

- 8 человек личного состава и 3 единицы техники были задействованы при тушении. В 12:24 они локализовали пожар, а в 12:40 ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров, - отметил сотрудник пресс-службы краевого управления МЧС.

По его словам, горел спресованный мусор. Vl.ru уточняет, что это была макулатура.