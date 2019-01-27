В Фокино пьяный водитель сбил пешехода на «зебре»

СЕГОДНЯ 02:56 2019-01-27T09:46:02+03:00

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В Приморском крае произошло сразу два случая наезда на пешеходов в зоне действия специализированного знака. По информации «Комсомолки», один человек пострадал в центре Фокино, второй – в районе Чуркина во Владивостоке.

Серьёзное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в приморской столице. Корреспондент «КП»-Владивосток» выяснил, что девушка переходила дорогу по пешеходному переходу рядом с остановкой общественного транспорта «Детский парк». По показаниям очевидцев, пешехода спокойно пропустили автолюбители, однако водитель Toyota Prius по какой-то причине не заметил переходящего дорогу человека. Седан, практически на всём ходу, сбил пешехода. От удара пострадавшую откинуло метров на 10 вперёд. Очевидцы дорожного инцидента вызвали для девушки скорую помощь. К моменту приезда медицинских работников пациентка находилась без сознания. Виновник аварии остался на месте происшествия для дальнейшего разбирательства. Свидетели уверяют, что парень был трезв. Однако более точную картину учётной аварии дадут сотрудники полиции.

Второе ДТП с участием пешехода произошло в приморском городе Фокино. Как утверждают очевидцы этой аварии, автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина сначала сбил пешехода на «зебре», а после пострадал сам, врезавшись в дерево. Помощь медиков понадобилась виновнику и участнику. По предварительным данным, пешеход получил перелом ноги. Если вина автолюбителя будет доказана, ему грозит лишение прав и серьёзное разбирательство с сотрудниками органов внутренних дел.