В Приморье полицейским пришлось искать сбежавшего подростка

СЕГОДНЯ 03:56 2019-01-27T03:56:50+03:00

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15-летняя жительница Дальнереченска пыталась сбежать к подруге во Владивосток. На поиски приключений её сподвиг очередной скандал с матерью из-за учёбы. Недолго думая, девочка села в междугородний автобус, однако уехать далеко не смогла из-за вмешательства полиции.

Приморским полицейским пришлось потрудиться во время поисков 15-летней девочки, которая пропала накануне. По информации пресс-службы МО МВД России «Дальнереченский», сообщение об исчезновении поступило от 40-летней мамы подростка. Женщина рассказала, что дочка ушла в 16 часов и не вернулась домой. Самостоятельные поиски не принесла результатов, тогда испуганная родительница обратилась за помощью к специалистам.

Ориентировка с подробным описанием восьмиклассницы была передана наружным нарядам полиции и сотрудникам оперативных подразделений. Личный состав МВД проверил развлекательные заведения и популярные места пребывания молодёжи. Также полицейские осмотрели железнодорожную станцию и автовокзал. Беглянку удалось найти в одном из междугородних автобусов, следовавшем во Владивосток. Девочку сняли с рейса и доставили в участок для разбирательства. Несовершеннолетняя рассказала, что решила сбежать из дома после ссоры с мамой из-за неуспеваемости в школе.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что семья не состоит на учёте и числится на хорошем счету. Противоправных действий со стороны родителей в отношении дочери не совершалось. Вскоре девочке предстоит воспитательная беседа с работниками комиссии по делам несовершеннолетних.