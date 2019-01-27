Загоревшийся телевизор едва не оставил приморцев без жилья

СЕГОДНЯ 06:50 2019-01-27T06:53:29+03:00

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Благодаря оперативным действиям пожарных, жителям приморской Находки удалось сохранить квартиру. Люди могли лишиться жилья из-за возгорания телевизора. К счастью хозяев, огонь не успел распространиться на большую площадь.

Пожар в жилом доме произошёл накануне вечером на улице Верхне-Морская, в Находке. По сообщению пресс-службы Главного управления МЧС России по приморскому краю, сообщение о происшествии поступило 26 января в 18.38. Спустя 7 минут по указанному адресу приехали первые пожарные расчёты. К моменту прибытия специалистов наблюдался дым из окна квартиры, расположенной на первом этаже. В помещении загорелся телевизор и стол. Пламя успело распространиться на 3 квадратных метра. В 18:47 возгорание удалось локализовать, а в 18:49 полностью ликвидировать пожар. В тушении приняли участие 8 человек личного состава и 3единицы спецтехники. Из-за сильного задымления задействовано звено газодымозащитной службы. Обошлось без пострадавших.

«КП»-Владивосток» рассказывала, что в субботу во Владивостоке пожарных пришлось тушить макулатуру. Спрессованный мусор загорелся в районе складов на Выселковой.

Пожарные Владивостока тушили горящую макулатуру