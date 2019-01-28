2019-01-28T00:11:08+03:00
Общество

Январская оттепель изумляет Приморье

Непривычно высокие для середины зимы температуры уже не первый день удивляют приморцев, но пока удивляют приятно
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - pixabay.comфото - pixabay.com
Изменить размер текста:

Сегодня, 28 января, погоду в Приморье определяет поле пониженного давления.

Это означает, что в крае местами выпадет скромный снег (вероятность 60%). Ветер северо-западный умеренный, на побережье сильный. Воздух −10... 0°C. Об этом сообщает портал Primpogoda.ru.

Во Владивостоке облачно, утром возможен слабый снег (вероятность 20%). Ветер северо-западный умеренный, со второй половины дня сильный. Воздух −2... −4°C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков (вероятность 10%). Ветер западный, северо-западный слабый, со второй половины дня умеренный до сильного. Воздух −2... −4°C.

В Находке облачно, возможен слабый снег (вероятность 40%). Ветер западный, северо-западный умеренный, со второй половины дня сильный. Воздух 0... −2°C.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Московский снегопад задержал два авиарейса во Владивосток
Владивосток научит сотрудников Третьяковки не упускать воров с шедеврами
Очередную «медаль за навагу» получили сразу два автомобилиста в Приморье
«Мстители, эра мусоровоза»: разборки крутых парней попали на видео в Приморье
Загоревшийся телевизор едва не оставил приморцев без жилья
В Приморье полицейским пришлось искать сбежавшего подростка
В Фокино пьяный водитель сбил пешехода на «зебре»
Плюсовая температура порадует в выходной жителей некоторых районов Приморья
Пожарные Владивостока тушили горящую макулатуру
В Приморье пятиклассник погиб на заброшенной стройке
«Открыт закрытый порт Владивосток»: горожане отметили день рождения Высоцкого
ГИБДД устроила массовую проверку на дорогах Приморья
Во Владивостоке пройдёт благотворительный матч в поддержку Самвела Мнацяна
Опытный вор не смог украсть у жительницы Приморья сварочный аппарат
Синоптики рассказали про снег и метель во Владивостоке 26 января
За титул «Мисс Весна-2019» посоревнуются арестантки «плюс-сайз»
Ударил кувалдой и поджёг: приморец надолго «загремит на нары» за жестокое убийство