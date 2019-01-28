Январская оттепель изумляет Приморье

СЕГОДНЯ 00:11 2019-01-28T00:11:08+03:00

Непривычно высокие для середины зимы температуры уже не первый день удивляют приморцев, но пока удивляют приятно

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Сегодня, 28 января, погоду в Приморье определяет поле пониженного давления.

Это означает, что в крае местами выпадет скромный снег (вероятность 60%). Ветер северо-западный умеренный, на побережье сильный. Воздух −10... 0°C. Об этом сообщает портал Primpogoda.ru.

Во Владивостоке облачно, утром возможен слабый снег (вероятность 20%). Ветер северо-западный умеренный, со второй половины дня сильный. Воздух −2... −4°C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков (вероятность 10%). Ветер западный, северо-западный слабый, со второй половины дня умеренный до сильного. Воздух −2... −4°C.

В Находке облачно, возможен слабый снег (вероятность 40%). Ветер западный, северо-западный умеренный, со второй половины дня сильный. Воздух 0... −2°C.