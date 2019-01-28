Владивосток научит сотрудников Третьяковки не упускать воров с шедеврами

СЕГОДНЯ 00:58 2019-01-28T00:58:24+03:00

В ДВФУ будут готовить музейщиков нового поколения, учитывая требования новейшего времени

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Третьяковская галерея снова прогремела на всю россию - увы, на этот раз не благодаря новой выставке, а из-за дерзкого похищения пейзажа Архипа Куинджи прямо со стены выставочного зала. Между тем, во Владивостоке знают, что делать, чтобы предотвратить такие "похищения века".

Дальневосточный федеральный университет и Третьяковская галерея в 2019 году запускают общие программы по подготовке музейных специалистов широкого профиля.

Именно такие специалисты будут работать в многофункциональном культурном центре, который откроется во Владивостоке к 2023 году по распоряжению президента Путина.

Как рассказали в ректорате ДВФУ, вуз и Третьяковка договорились запустить образовательный модуль «Музейное дело и арт-менеджмент».

Обучение смогут пройти студенты-гуманитарии. Они будут изучать историю искусств и музейного дела, музейное проектирование, правовые основы музейной работы и другие дисциплины. Набор начнут уже в 2019 году.

Также университет и галерея обсуждают открытие совместной магистерской программы по музейному делу в Школе искусств и гуманитарных наук ДВФУ.

И в магистратуре, и в специальном модуле часть курсов будут читать специалисты Третьяковской галереи.

«Новые образовательные программы соединят опыт преподавателей университета и специалистов Третьяковской галереи и позволят подготовить кадры для такого масштабного проекта. Думаю, наши программы будут популярны и среди иностранцев, особенно из Азии, где так любят и ценят классическое русское искусство», — сообщил ректор ДВФУ Никита Анисимов.

Справка КП

Проект многофункционального культурного центра во Владивостоке состоит из двух площадок. Первая — на материке — предполагает строительство комплекса, состоящего из концертного зала, музея и высшей школы музыкального и театрального искусства. На второй площадке на острове Русский планируют построить хореографическую, музыкальную и обычную школы и интернаты для детей, а также жильё для сотрудников.