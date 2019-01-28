Московский снегопад задержал два авиарейса во Владивосток
Предполагалось, что московские самолёты прилетят в 10:05, но уже сейчас известно, что этого не произойдёт
фото - аэропорт Владивостока
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Сильнейший снегопад, накрывший Москву, повлиял на работу международного аэропорта Владивосток.
Так, уже сейчас известно, что задерживается прибытие двух рейсов — FV-6281 («Россия», из Шереметьево, 10:05) и SU-6281 («Аэрофлот», из Шереметьево, 10:05).
На вылет рейсов из Владивостока московский катаклизм пока никак не повлиял, все отправления в столицу идут по расписанию.