Сгоревшую Toyota с трупом внутри нашли во Владивостоке

СЕГОДНЯ 02:16 2019-01-28T02:16:01+03:00

Владелицу машины уже установили, однако пока неясно, кто же стал жертвой в этой жуткой истории

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Прогулка на свежем воздухе привела жителя Владивостока прямиком к страшной находке, которую он предпочел бы никогда не встречать.

В воскресенье, 27 января, в лесу в районе улицы Русская прохожий случайно обнаружил сгоревшую машину. В салоне находился обгоревший труп, как выяснили прибывшие с полицией эксперты, мужской.

Как сообщают «Вести: Приморье», житель Владивостока пояснил, что Toyota Corolla 2002 года выпуска он обнаружил в лесу в районе Русской, 135.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ОВД осмотрели место происшествия, собрали возможные улики. Уже известно, что владелицей автомобиля является жительница Дальнегорска. Личность погибшего сейчас устанавливают.

Оперативники и эксперты воссоздают картину происшествия и причины смерти мужчины. По факту идёт доследственная проверка.