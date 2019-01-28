2019-01-28T02:16:01+03:00
Происшествия

Сгоревшую Toyota с трупом внутри нашли во Владивостоке

Владелицу машины уже установили, однако пока неясно, кто же стал жертвой в этой жуткой истории
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - pixabay.comфото - pixabay.com
Изменить размер текста:

Прогулка на свежем воздухе привела жителя Владивостока прямиком к страшной находке, которую он предпочел бы никогда не встречать.

В воскресенье, 27 января, в лесу в районе улицы Русская прохожий случайно обнаружил сгоревшую машину. В салоне находился обгоревший труп, как выяснили прибывшие с полицией эксперты, мужской.

Как сообщают «Вести: Приморье», житель Владивостока пояснил, что Toyota Corolla 2002 года выпуска он обнаружил в лесу в районе Русской, 135.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ОВД осмотрели место происшествия, собрали возможные улики. Уже известно, что владелицей автомобиля является жительница Дальнегорска. Личность погибшего сейчас устанавливают.

Оперативники и эксперты воссоздают картину происшествия и причины смерти мужчины. По факту идёт доследственная проверка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двух рыбаков спасли с дрейфующей льдины во Владивостоке
Во Владивостоке пенсионерка подала несчастной стакан воды и горько пожалела
Приморца посадили за четыре ножевых: жертва рецидивиста выжила чудом
Жительница Владивостока украла золото подруги
Владивосток утвердил цену «квадрата» жилья для сирот-очередников
Владивосток заработает на букетах к 8 марта
Не чокаясь: полиция Приморья разгромила «Майхинское вино»
Ледовый мотокросс с участием мэра прошёл во Владивостоке
Московский снегопад задержал два авиарейса во Владивосток
Владивосток научит сотрудников Третьяковки не упускать воров с шедеврами
Январская оттепель изумляет Приморье
Очередную «медаль за навагу» получили сразу два автомобилиста в Приморье
«Мстители, эра мусоровоза»: разборки крутых парней попали на видео в Приморье
Загоревшийся телевизор едва не оставил приморцев без жилья
В Приморье полицейским пришлось искать сбежавшего подростка
В Фокино пьяный водитель сбил пешехода на «зебре»
Плюсовая температура порадует в выходной жителей некоторых районов Приморья
Пожарные Владивостока тушили горящую макулатуру
В Приморье пятиклассник погиб на заброшенной стройке
«Открыт закрытый порт Владивосток»: горожане отметили день рождения Высоцкого
ГИБДД устроила массовую проверку на дорогах Приморья
Во Владивостоке пройдёт благотворительный матч в поддержку Самвела Мнацяна
Опытный вор не смог украсть у жительницы Приморья сварочный аппарат
Синоптики рассказали про снег и метель во Владивостоке 26 января
За титул «Мисс Весна-2019» посоревнуются арестантки «плюс-сайз»
Ударил кувалдой и поджёг: приморец надолго «загремит на нары» за жестокое убийство