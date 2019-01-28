Ледовый мотокросс с участием мэра прошёл во Владивостоке

СЕГОДНЯ 02:43 2019-01-28T02:43:06+03:00

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Очередной этап открытого чемпионата и первенства по мотогонкам на льду состоялся во Владивостоке. Он собрал на озере Юность несколько десятков спортсменов и гораздо больше болельщиков.

На озере собрались спортсмены из Находки, Большого Камня, Уссурийска, Славянки, Спасска Дальнего и Хабаровска. Самому юному участнику, как писала «Комсомольская правда» — Владивосток», всего четыре года!

Примечательно, что участие в гонке принял и.о. мэра Владивостока Олег Гуменюк. Глава администрации соревновался в классе «500 кубических сантиметров».

«Заниматься мотоспортом я начался не так давно, лет шесть назад. Зимний мотокросс менее травматичный. Третий год подряд участвую в зимних соревнованиях на озере Чан. Будем всесторонне помогать федерации мотоспорта, а также и другим городским федерациям», — отметил Гуменюк.

Младшие спортсмены вышли на лед первыми. Однако вопреки возрасту они демонстрировали полную уверенность на виражах. Следом за ними показать своё мастерство и побороться за победу вышли взрослые любители и профессионалы.

Соревнования проходят в девяти классах: PW, KTM, 65 см3, 85 см3, 125 см3, 500 см3 (любители), 500 см3 (мастера), мотоциклы с коляской и квадроциклы. Следующие этапы пройдут 10 и 17 февраля.

«Спорт в городе должен быть доступен каждому. Необходимо максимально вовлекать в него и детей, и взрослых. Уже в этом году начнём благоустраивать спортплощадки по краевой программе „1000 дворов“, отремонтируем несколько пришкольных стадионов. Все спортобъекты, которые будут построены и реконструированы во Владивостоке в ближайшие годы, адаптируем для инвалидов», — подчеркнул и.о. главы Владивостока Олег Гуменюк.

Кстати!

Желающие приобщиться к мотоспорту могут обратиться в общественную организацию мотоспорта «Легенда», автомотоклуб «Заря», а также «Центр развития физкультуры и массового спорта». Здесь готовят спортсменов по двум направлениям — мотокросс и спидвей. Работает центр на базе стадиона «Авангард», который после реконструкции станет многофункциональным спортивно-культурным комплексом.