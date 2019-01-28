Не чокаясь: полиция Приморья разгромила «Майхинское вино»

СЕГОДНЯ 03:10 2019-01-28T03:10:50+03:00

Сотрудники полиции изъяли около 6,5 тысяч литров готового к продаже вина

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Фантастическая история, окутанная винными парами, разворачивается в Приморье. Владелец винокурни «Майхинское вино», как считает следствие, оказался обычным бутлегером, то есть не получал никаких документов на производство и продажу алкоголя.

Примечательно здесь то, что свой бизнес мужчина никак не скрывал. Более того, он активно зазывал к себе гостей и даже устраивал пресс-туры для местных СМИ. Самонадеянность и отвага?

Как сообщили в УМВД по Приморью, сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД «Большекаменский» при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность подпольного цеха по производству фальсифицированного алкоголя в селе Анисимовка Шкотовского района.

Алкоголь производили, разливали и хранили на территории частного домовладения в селе Анисимовка.

При обыске у владельца подворья обнаружены оборудование для перегона алкоголя и укупорки бутылок, этикетки, упаковки, пробки, тара, а также уже разлитая по бутылкам продукция.

Организатора нелегального бизнеса удалось установить, тем более, что он и не скрывался. Местный житель наладил сбыт незаконно изготовленного алкоголя, а также распространял объявления о продаже алкоголя в соцсетях. Для гостей он даже организовывал экскурсии, демонстрируя процесс производства, и проводил дегустацию.

Сотрудники полиции изъяли около 6,5 тысяч литров готового к продаже вина.

Следователь МО МВД «Большекаменский» возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные производство и оборот алкоголя». Санкция предусматривает ответственность от штрафа в 3 миллиона рублей до лишения свободы на срок до трех лет. Фигуранту предъявили обвинение.

Полиция проводит устанавливает места сбыта контрафакта, а также лиц, причастных к производству и продаже вина.