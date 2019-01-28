Владивосток заработает на букетах к 8 марта
Торговать тюльпанами к 8 марта во Владивостоке смогут отнюдь не все желающие, сообщили в мэрии.
Сегодня, 28 января, во Владивостоке начали приём заявок на участие в двух аукционах на право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов по торговле цветами. Участниками аукциона могут быть любые юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Заявку на участие можно будет подать с 28 января по 20 и 21 февраля. Итоги аукционов подведут 25 и 26 февраля.
На сегодня в схеме числится 139 точек размещения автолавок для торговли цветами к 8 марта. Часть из них уже закрепили за предпринимателями.
В рамках двух конкурсов разыграют 68 оставшихся мест, где разместятся цветочные автолавки. Начальная стоимость участия в аукционе, равная арендной ставке за место, варьируется от 4 655,57 рублей до 7 759,28 рублей. Сумма взноса за право занять объект НТО может увеличиваться в ходе аукциона. Надо отметить, что предприниматель может подать заявку на неограниченное количество лотов.
Адресные ориентиры по размещению цветочных НТО расположены во всех районах Владивостока. В некоторых особенно популярных торговых местах разместят сразу несколько автолавок. Официально торговля цветами начнётся 1 марта и завершится 10-го.
Список свободных НТО, а также все подробности и правила участия в аукционе опубликованы 25 января на сайте мэрии Владивостока.