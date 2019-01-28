2019-01-28T04:11:15+03:00
Общество

Владивосток заработает на букетах к 8 марта

Город, разумеется, не будет торговать сам, зато упорядочит цветочную торговлю за разумную плату
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
Изменить размер текста:

Торговать тюльпанами к 8 марта во Владивостоке смогут отнюдь не все желающие, сообщили в мэрии.

Сегодня, 28 января, во Владивостоке начали приём заявок на участие в двух аукционах на право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов по торговле цветами. Участниками аукциона могут быть любые юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Заявку на участие можно будет подать с 28 января по 20 и 21 февраля. Итоги аукционов подведут 25 и 26 февраля.

На сегодня в схеме числится 139 точек размещения автолавок для торговли цветами к 8 марта. Часть из них уже закрепили за предпринимателями.

В рамках двух конкурсов разыграют 68 оставшихся мест, где разместятся цветочные автолавки. Начальная стоимость участия в аукционе, равная арендной ставке за место, варьируется от 4 655,57 рублей до 7 759,28 рублей. Сумма взноса за право занять объект НТО может увеличиваться в ходе аукциона. Надо отметить, что предприниматель может подать заявку на неограниченное количество лотов.

Адресные ориентиры по размещению цветочных НТО расположены во всех районах Владивостока. В некоторых особенно популярных торговых местах разместят сразу несколько автолавок. Официально торговля цветами начнётся 1 марта и завершится 10-го.

Список свободных НТО, а также все подробности и правила участия в аукционе опубликованы 25 января на сайте мэрии Владивостока.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двух рыбаков спасли с дрейфующей льдины во Владивостоке
Во Владивостоке пенсионерка подала несчастной стакан воды и горько пожалела
Приморца посадили за четыре ножевых: жертва рецидивиста выжила чудом
Жительница Владивостока украла золото подруги
Владивосток утвердил цену «квадрата» жилья для сирот-очередников
Не чокаясь: полиция Приморья разгромила «Майхинское вино»
Ледовый мотокросс с участием мэра прошёл во Владивостоке
Сгоревшую Toyota с трупом внутри нашли во Владивостоке
Московский снегопад задержал два авиарейса во Владивосток
Владивосток научит сотрудников Третьяковки не упускать воров с шедеврами
Январская оттепель изумляет Приморье
Очередную «медаль за навагу» получили сразу два автомобилиста в Приморье
«Мстители, эра мусоровоза»: разборки крутых парней попали на видео в Приморье
Загоревшийся телевизор едва не оставил приморцев без жилья
В Приморье полицейским пришлось искать сбежавшего подростка
В Фокино пьяный водитель сбил пешехода на «зебре»
Плюсовая температура порадует в выходной жителей некоторых районов Приморья
Пожарные Владивостока тушили горящую макулатуру
В Приморье пятиклассник погиб на заброшенной стройке
«Открыт закрытый порт Владивосток»: горожане отметили день рождения Высоцкого
ГИБДД устроила массовую проверку на дорогах Приморья
Во Владивостоке пройдёт благотворительный матч в поддержку Самвела Мнацяна
Опытный вор не смог украсть у жительницы Приморья сварочный аппарат
Синоптики рассказали про снег и метель во Владивостоке 26 января
За титул «Мисс Весна-2019» посоревнуются арестантки «плюс-сайз»
Ударил кувалдой и поджёг: приморец надолго «загремит на нары» за жестокое убийство