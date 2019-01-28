Владивосток заработает на букетах к 8 марта

СЕГОДНЯ 04:11 2019-01-28T04:11:15+03:00

Город, разумеется, не будет торговать сам, зато упорядочит цветочную торговлю за разумную плату

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Торговать тюльпанами к 8 марта во Владивостоке смогут отнюдь не все желающие, сообщили в мэрии.

Сегодня, 28 января, во Владивостоке начали приём заявок на участие в двух аукционах на право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов по торговле цветами. Участниками аукциона могут быть любые юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Заявку на участие можно будет подать с 28 января по 20 и 21 февраля. Итоги аукционов подведут 25 и 26 февраля.

На сегодня в схеме числится 139 точек размещения автолавок для торговли цветами к 8 марта. Часть из них уже закрепили за предпринимателями.

В рамках двух конкурсов разыграют 68 оставшихся мест, где разместятся цветочные автолавки. Начальная стоимость участия в аукционе, равная арендной ставке за место, варьируется от 4 655,57 рублей до 7 759,28 рублей. Сумма взноса за право занять объект НТО может увеличиваться в ходе аукциона. Надо отметить, что предприниматель может подать заявку на неограниченное количество лотов.

Адресные ориентиры по размещению цветочных НТО расположены во всех районах Владивостока. В некоторых особенно популярных торговых местах разместят сразу несколько автолавок. Официально торговля цветами начнётся 1 марта и завершится 10-го.

Список свободных НТО, а также все подробности и правила участия в аукционе опубликованы 25 января на сайте мэрии Владивостока.