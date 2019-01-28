Владивосток утвердил цену «квадрата» жилья для сирот-очередников

СЕГОДНЯ 04:40 2019-01-28T04:40:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Дума Владивостока сегодня, 28 января, установила среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья для детей-сирот. Она составила 116 778 рублей за квадрат в домах старше пяти лет и 106 884 рублей — не старше пяти лет.

Предварительно перед депутатами выступил первый вице-мэр Константин Лобода. Он объяснил, по какому принципу специалисты мэрии рассчитывали цену квадратного метра. Для этого провели подробный мониторинг продажи жилья: в расчет брались средние цены на квартиры во Владивостоке. Также важно, чтобы покупаемые квартиры были не меньше 30 квадратных метров, в каждой имелись санузел, прихожая, кухня. Все эти условия прописаны в муниципальном правовом акте.

Определение цены «квадрата» жилья — начало большой работы по предоставлению квартир и домов детям-сиротам Владивостока. Она проходит в рамках краевого закона (принят 24 декабря 2018 за № 433-КЗ).

Напомним, с 1 января 2019 года полномочия по формированию жилфонда для сирот и предоставлению им квартир или домов передали муниципалитетам. Раньше этим ведали краевые власти, которые и «запороли» работу, доведя очередь сирот до 7,5 тысяч участников.

В мэрии Владивостока уже приступили к работе по новому закону. Полномочия по закупке квартир получило управление по учету и распределению жилплощади. Аукционные документы проверит управление конкурентной политики и закупок.

— Настоятельно рекомендую не тянуть, чтобы дети-сироты максимально быстро получили законное жильё. Это серьезная и важная задача. Если не уложиться в срок, выделенные деньги останутся неосвоенными, а десятки молодых ребят так и останутся без жилья. Этого допустить нельзя. Вопрос на особом контроле губернатора, — обратился к специалистам мэрии Олег Гуменюк.

Планируется, что в этом году уже на первом этапе программы обладателями своего жилья станут не менее 20 жителей Владивостока.