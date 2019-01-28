2019-01-28T05:09:54+03:00
Происшествия

Жительница Владивостока украла золото подруги

На этом неприглядном эпизоде женской дружбе пришёл конец
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото из архива УМВДфото из архива УМВД
Изменить размер текста:

Жительницу Владивостока судят по обвинению в краже изделий у знакомой.

Прокурор Фрунзенского района утвердил заключение по уголовному делу против горожанки, которую обвиняют в квартирной краже со значительным ущербом.

По версии следствия, преступление совершено в декабре 2018 года. Фигурантка пришла на работу к знакомой и, воспользовавшись моментом, пока оставалась без присмотра, вытащила из кармана ее куртки ключ от квартиры.

Зная, что в доме потерпевшей хранятся ювелирные изделия, злоумышленница проникла в квартиру, откуда похитила золотые украшения общей стоимостью 113 тысяч рублей. Их она сдала в ломбард, а деньги прогуляла, однако была задержана и изобличена сотрудниками полиции.

Уголовное дело направили во Фрунзенский суд Владивостока. Потерпевшая также заявила гражданский иск о возмещении ущерба.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двух рыбаков спасли с дрейфующей льдины во Владивостоке
Во Владивостоке пенсионерка подала несчастной стакан воды и горько пожалела
Приморца посадили за четыре ножевых: жертва рецидивиста выжила чудом
Владивосток утвердил цену «квадрата» жилья для сирот-очередников
Владивосток заработает на букетах к 8 марта
Не чокаясь: полиция Приморья разгромила «Майхинское вино»
Ледовый мотокросс с участием мэра прошёл во Владивостоке
Сгоревшую Toyota с трупом внутри нашли во Владивостоке
Московский снегопад задержал два авиарейса во Владивосток
Владивосток научит сотрудников Третьяковки не упускать воров с шедеврами
Январская оттепель изумляет Приморье
Очередную «медаль за навагу» получили сразу два автомобилиста в Приморье
«Мстители, эра мусоровоза»: разборки крутых парней попали на видео в Приморье
Загоревшийся телевизор едва не оставил приморцев без жилья
В Приморье полицейским пришлось искать сбежавшего подростка
В Фокино пьяный водитель сбил пешехода на «зебре»
Плюсовая температура порадует в выходной жителей некоторых районов Приморья
Пожарные Владивостока тушили горящую макулатуру
В Приморье пятиклассник погиб на заброшенной стройке
«Открыт закрытый порт Владивосток»: горожане отметили день рождения Высоцкого
ГИБДД устроила массовую проверку на дорогах Приморья
Во Владивостоке пройдёт благотворительный матч в поддержку Самвела Мнацяна
Опытный вор не смог украсть у жительницы Приморья сварочный аппарат
Синоптики рассказали про снег и метель во Владивостоке 26 января
За титул «Мисс Весна-2019» посоревнуются арестантки «плюс-сайз»
Ударил кувалдой и поджёг: приморец надолго «загремит на нары» за жестокое убийство