Жительница Владивостока украла золото подруги

СЕГОДНЯ 05:09 2019-01-28T05:09:54+03:00

На этом неприглядном эпизоде женской дружбе пришёл конец

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Жительницу Владивостока судят по обвинению в краже изделий у знакомой.

Прокурор Фрунзенского района утвердил заключение по уголовному делу против горожанки, которую обвиняют в квартирной краже со значительным ущербом.

По версии следствия, преступление совершено в декабре 2018 года. Фигурантка пришла на работу к знакомой и, воспользовавшись моментом, пока оставалась без присмотра, вытащила из кармана ее куртки ключ от квартиры.

Зная, что в доме потерпевшей хранятся ювелирные изделия, злоумышленница проникла в квартиру, откуда похитила золотые украшения общей стоимостью 113 тысяч рублей. Их она сдала в ломбард, а деньги прогуляла, однако была задержана и изобличена сотрудниками полиции.

Уголовное дело направили во Фрунзенский суд Владивостока. Потерпевшая также заявила гражданский иск о возмещении ущерба.