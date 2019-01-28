Приморца посадили за четыре ножевых: жертва рецидивиста выжила чудом

СЕГОДНЯ 05:46 2019-01-28T05:46:05+03:00

Лишь по случайности жертва нападения не скончалась, иначе уголовная статья и срок по ней оказались бы куда тяжелее

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В Хорольском районе окончили суд по делу о преступлении против жизни и здоровья.

Районный суд вынес приговор прежде судимому жителю села Вознесенка. Мужчину признали виновным в умышленном вооружённом причинении тяжкого вреда здоровью.

Как установили в суде, в октябре 2017 года в пылу ссоры с потерпевшим фигурант четырежды ударил того кухонным ножом. Тем самым здоровью жертвы был нанесён тяжкий вред.

Суд признал подсудимого виновным и, согласившись с гособвинителем, назначил фигуранту 3,5 года в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока в силу не вступил.