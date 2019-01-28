2019-01-28T06:22:37+03:00
Происшествия

Во Владивостоке пенсионерка подала несчастной стакан воды и горько пожалела

Отзывчивость и мягкосердечие в людях старшего поколения всё ещё сильны, несмотря на то, что всевозможные жулики раз за разом обманывают стариков
Игорь СОРОКИН
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фото из архива КПфото из архива КП
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Жительница Владивостока предстанет перед судом по обвинению в краже у пенсионерки.

Прокурор Фрунзенского района утвердил обвинение по уголовному делу о краже. По версии следствия, преступление совершено днём в конце ноября 2018 года в одном из домов по улице Амурской.

Фигурантка, воспользовавшись тем, что дверь не заперта, под надуманным предлогом зашла в квартиру, где живёт семья пенсионеров.

Желая отвлечь внимание хозяйки, гостья попросила стакан воды. Когда потерпевшая ушла на кухню, злоумышленница похитила из сумки кошелек, напилась воды и скрылась. Ущерб превысил 3 тысячи рублей, что для пенсионеров является серьёзной суммой.

Уголовное дело направлено мировому судье Фрунзенского района Владивостока. Потерпевшая также заявила гражданский иск о возмещении ущерба.

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