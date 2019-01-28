2019-01-28T06:50:42+03:00
Происшествия

Двух рыбаков спасли с дрейфующей льдины во Владивостоке

Все предупреждения о том, что выход, а тем более выезд на лёд в черте Владивостока опасен для жизни, на рыбаков не действуют
Игорь СОРОКИН
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Подлёдная рыбалка - излюбленное развлечение приморских мужчин и головная боль спасателейПодлёдная рыбалка - излюбленное развлечение приморских мужчин и головная боль спасателейФото: Вилитарий ФИЛАТОВ
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27 января в 18:30 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в районе железнодорожной станции Моргородок оторвалась льдина с двумя рыбаками.

На место немедленно направились спасатели приморской краевой поисково-спасательной службы. В 18:45 спасатели прибыли к точке происшествия и приступили к работам.

В 19:05 рыбаков сняли со льдины. Медпомощь спасенным не потребовалась.

Всего было задействовано пять человек и единица техники приморской краевой поисково-спасательной службы.

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