Двух рыбаков спасли с дрейфующей льдины во Владивостоке

СЕГОДНЯ 06:50 2019-01-28T06:50:42+03:00

Все предупреждения о том, что выход, а тем более выезд на лёд в черте Владивостока опасен для жизни, на рыбаков не действуют

Изменить размер текста: A A

27 января в 18:30 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в районе железнодорожной станции Моргородок оторвалась льдина с двумя рыбаками.

На место немедленно направились спасатели приморской краевой поисково-спасательной службы. В 18:45 спасатели прибыли к точке происшествия и приступили к работам.

В 19:05 рыбаков сняли со льдины. Медпомощь спасенным не потребовалась.

Всего было задействовано пять человек и единица техники приморской краевой поисково-спасательной службы.