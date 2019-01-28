Болезни крови в Приморье будут лечить по-новому

СЕГОДНЯ 07:32 2019-01-28T07:32:03+03:00

Реорганизация позволит создать достойные условия и для больных, которые требуют особого ухода, и для врачей

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Реорганизация гематологического отделения началась в приморской клинической больнице №2. Вскоре улучшения оценят и пациенты, и врачи.

По словам главврача Светланы Бениовой, отделение уже пережило перепланировку и большую часть ремонта.

— Благодаря этому в отделении появилось восемь дополнительных палат. По-новому начнут работать круглосуточный стационар и большой дневной стационар, — сообщила она.

Главврач отметила, что реорганизация позволит создать достойные условия и для больных, которые требуют особого ухода, и для врачей.

— Мы смогли добиться того, что теперь в палатах будут по 2-3 человека, а не по четыре. Основная цель — доступность и качество помощи — достижима. Мы с коллегами уверены, теперь все гематологические показатели в нашем регионе улучшатся, — подчеркнула главврач.

В больнице отметили, что деньги на капремонт привлечены из внебюджетных источников.

— За три года в медучреждении произошли серьезные изменения. В 2018 году реконструировали фойе на первом этаже. Идёт ремонт в нашей поликлинике. Также, как и здесь, на эти цели мы привлекли внебюджетные деньги, — сообщила Светлана Бениова.

Справка КП

Краевая клиническая больница № 2 — ведущее в крае учреждение здравоохранения по направлениям «гематология», «офтальмология», «эндокринология», «челюстно-лицевая хирургия».

Гематологического отделение на 60 коек — единственное в Приморье. Высокотехнологичную помощь здесь оказывают с 2014 года.