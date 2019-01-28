Жителя Владивостока судят за пьяные гонки с ГИБДД

СЕГОДНЯ 08:28 2019-01-28T08:28:54+03:00

В результате пострадали пассажиры Prius: двое подростков 15 и 12 лет и 30-летняя женщина

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Следователь УМВД по Владивостоку окончил работу над уголовным делом против 29-летнего жителя краевого центра.

Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью.

Следствие установило, что 10 ноября, патрулируя Советский район, экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД по Владивостоку обратил внимание на Toyota Corona.

На требование сотрудников Госавтоинспекции об остановке водитель не отреагировал и продолжил движение.

В районе Аксаковского переулка, 3 водитель Toyota Corona столкнулся с Toyota Cresta, но не остановился, а скрылся с места аварии. Далее, в районе дома № 1 на улице Володарского мужчина выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Prius. В результате пострадали пассажиры Prius: двое подростков 15 и 12 лет и 30-летняя женщина.

Прибывшие медики госпитализировали женщину с тяжелыми травмами.

По результатам медосвидетельствования установлено, что 29-летний водитель Toyota Corona пьян. Госавтоинспекторы отстранили правонарушителя от вождения. Установлено, что мужчину уже лишили прав и за рулём он находится незаконно. Злостному правонарушителю суд назначил административный арест.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбудили уголовное дело. Злоумышленника заключили под стражу. Сейчас расследование уже завершено. Подсудимому грозит до 4 лет.