Приморец-рецидивист взялся за ремонт и обокрал заказчика

СЕГОДНЯ 08:54 2019-01-28T08:54:15+03:00

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В Уссурийске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже отделочных материалов.

В дежурную часть ОМВД по Уссурийску поступило сообщение 56-летнего приморца о хищении из его строящегося дома. Ущерб превысил 80 тысяч рублей.

Заявитель рассказал, что обнаружил пропажу отделочных материалов, когда пришел проверить работу мастера.

По подозрению в криминале полицейские задержали 32-летнего судимого мужчину. В отделе подозреваемый признался и пояснил, что обои, плитку и стройматериалы похитил, продал, а выручку потратил.

В следственном отделе ОМВД по Уссурийску возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Кража со значительным ущербом». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. У подозреваемого отобрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.