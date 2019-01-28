Приморец-рецидивист взялся за ремонт и обокрал заказчика
В Уссурийске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже отделочных материалов.
В дежурную часть ОМВД по Уссурийску поступило сообщение 56-летнего приморца о хищении из его строящегося дома. Ущерб превысил 80 тысяч рублей.
Заявитель рассказал, что обнаружил пропажу отделочных материалов, когда пришел проверить работу мастера.
По подозрению в криминале полицейские задержали 32-летнего судимого мужчину. В отделе подозреваемый признался и пояснил, что обои, плитку и стройматериалы похитил, продал, а выручку потратил.
В следственном отделе ОМВД по Уссурийску возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Кража со значительным ущербом». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. У подозреваемого отобрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.