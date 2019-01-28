Коммерсант из Владивостока погорел на тонне кукумарии

СЕГОДНЯ 09:57 2019-01-28T09:57:29+03:00

Индивидуальный предприниматель перевозил 915 килограммов кукумарии без документов, а также маркировки изготовителя

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Почти тонну кукумарии без документов пытались перевезти с острова Русский в пригород Владивостока.

В управлении Россельхознадзора по Приморью сообщили, что в районе проспекта 100 лет Владивостоку сотрудники ДПС УМВД остановили для проверки Toyota Hi Ace.

При его досмотре в кузове нашлись 59 мешков с охлажденной кукумарией. Перевозка крупной партии морепродуктов велась с нарушением правил. Продукцию изъяли из оборота.

Протоколы поступили в управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Проверка установила, что индивидуальный предприниматель перевозил 915 килограммов кукумарии без документов, а также маркировки изготовителя.

Как пояснил индивидуальный предприниматель, он вёз морепродукт с острова Русский по просьбе знакомого, который купил деликатес по объявлению на одной из известных интернет-площадок.

Должностные лица Управления Россельхознадзора возбудили против перевозчика административное дело. По итогам слушаний будет назначен штраф, а небезопасную продукцию утилизируют или уничтожат.