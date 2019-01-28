Пьяный житель Владивостока на Mazda перепугал весь Эгершельд

СЕГОДНЯ 11:43 2019-01-28T11:43:01+03:00

На мужчину составили административный протокол. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей с лишением прав на срок до двух лет

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Госавтоинспекция Владивостока задержала подвыпившего водителя, спровоцировавшего ДТП на улице Крыгина.

В дежурную часть отдела ГИБДД УМВД по Владивостоку сообщили о серьёзной аварии в районе дома № 40 на улице Крыгина. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада медиков.

Установлено, что 46-летний водитель Mazda MPV, двигаясь со стороны улицы Ялтинская в направлении Сипягина, не справился с управлением, столкнулся с Toyota Noah и Suzuki Escudo, припаркованными вдоль проезжей части. От удара Mazda опрокинулась набок.

В результате пострадал 44-летний пассажир Mazda. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего с переломом плеча со смещением.

Очень быстро выяснилось, что виновник ДТП сел за руль пьяным. Госавтоинспекторы отстранили его от вождения.

На мужчину составили административный протокол. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей с лишением прав на срок до двух лет. Материалы переданы в суд.