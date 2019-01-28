Автоматы с закусками и газировкой искоренят из школ Приморья за месяц

СЕГОДНЯ 12:39 2019-01-28T12:39:02+03:00

Поручение убрать из школ сладостей и газировки губернатор дал 15 января после визита в несколько школ Владивостока

Изменить размер текста: A A

Поручение губернатора Приморья Олега Кожемяко убрать из школ автоматы со сладостями и газировкой исполнят за месяц. Об этом говорили на совещании с руководителями органов исполнительной власти в понедельник, 28 января.

Директор краевого департамента образования и науки Надежда Кочурова доложила, что работа по демонтажу аппаратов из школ уже началась.

Губернатор подчеркнул, что вместо вредных сладостей и напитков, которые «отвлекают от нормального питания», руководство школ должно предложить детям альтернативу — здоровую еду в столовой.

Отметим, по поручению Кожемяко во всех муниципалитетах Приморья уже созданы группы общественного контроля за питанием школьников. В них вошли представители родительских комитетов, общественных организаций, Роспотребнадзора и муниципальных управлений образования.

Напомним, поручение убрать из школ сладостей и газировки губернатор дал 15 января после визита в несколько школ Владивостока. По его мнению, плата за аренду места под их размещение не сопоставима с ущербом, который такая еда может нанести детскому здоровью.

На 2019 год по инициативе губернатора в бюджете Приморья предусмотрели 1,1 миллиарда рублей на обеспечение горячим питанием всех учащихся 1-4 классов, учащихся 5-11 классов из многодетных и малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Кроме того, в эту сумму входит обеспечение младшеклассников ежедневной порцией молока.