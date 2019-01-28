2019-01-28T13:47:23+03:00
Общество

Владивосток станет местом важной встречи России и Северной Кореи

Однако итоговые переговоры будут вершиться всё же в Москве, как это всегда и бывает
Игорь СОРОКИН
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фото - pixabay.comфото - pixabay.com
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Делегация под руководством замминистра внешнеэкономических дел Северной Кореи Ли Гван Гына встретится во Владивостоке с замминистра по развитию Дальнего Востока Александром Крутиковым 31 января.

«Встреча запланирована в рамках подготовки к межправительственной комиссии и ориентировочно состоится 31 января», — рассказали в пресс-службе Минвостокразвития.

Предварительно, заседание самой межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству пройдет в Москве 6 марта.

Ранее из сообщении посольства России в Пхеньяне стало известно, что делегация во главе с замминистра внешнеэкономических дел КНДР Ли Гван Гыном отправилась во Владивосток на переговоры по вопросам торгово-экономических отношений между Россией и Северной Кореей.

В составе северокорейской делегации, кроме сотрудников министерства внешнеэкономических дел, представители МИД, министерства охраны государственной территории и окружающей среды, а также ряда других ведомств и организаций КНДР.

Во Владивостоке члены делегации обсудят вопросы российско-корейского сотрудничества с руководством министерства по развитию Дальнего Востока, администрацией Приморья, а также представителями краевых структур.

Одним из важнейших вопросов является подготовка к девятому заседанию межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

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