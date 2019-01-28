2019-01-28T23:58:33+03:00
Общество

Очередной день без осадков ждёт Приморье

Погоду определяет повышенное атмосферное давление
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Сегодня, 29 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает Примпогода. В крае без осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха -7...+3°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, во второй половине юго-западный умеренный. Температура воздуха -1...-3°C, в утренние часы -8...-10°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха -2...-4°C, в утренние часы -15..-17°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха -1...+1°C, в утренние часы -6...-8°C.

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