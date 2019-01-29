В Приморье медики госпитализировали годовалую малышку, которая отравилась «синтетикой»

СЕГОДНЯ 02:08 2019-01-29T02:08:11+03:00

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Во Владивостоке врачи госпитализировали годовалую девочку, которая отравилась синтетическим наркотиком, сообщает «КП» со ссылкой на VL.ru.

По информации источника, сигнал в скорую поступил с улицы Лермонтова. Прибыв на место, медики определили у ребёнка сильную интоксикацию и увезли в токсикологическое отделение. По предварительным данным, малышка, которой исполнилось чуть больше года, отравилась синтетическими наркотиками, которые хранили дома, на видном месте её родители.

Полиция и Следственный комитет проводят проверку по факту произошедшего.