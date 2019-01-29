В Приморье пьяный водитель обхитрил инспектора ДПС и довёл того до суда

СЕГОДНЯ 03:27 2019-01-29T03:27:06+03:00

Мужчина сообщил в полицию, что у него требуют денег за сокрытие пьяной езды

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Во Владивостоке суд Первомайского района приговорил к двум годам сотрудника ДПС.

В январе 2018 года он выяснил, что водитель, которого он остановил, накануне употреблял алкоголь. Вместо того, чтобы возбудить административное производство, инспектор предложил нарушителю заплатить. В обмен на деньги фигурант дела обещал скрыть факт управления авто в состоянии опьянения и не привлекать его к ответственности.

Водитель согласился, поднялся к себе в квартиру за деньгами и оттуда сообщил в полицию о взяточнике. После передачи 50 тысяч рублей правоохранители его и задержали.

За преступление коррупционной направленности суд назначил экс-полицейскому 4 года исправительной колонии и штраф 500 тысяч рублей. Сторона защиты обжаловала приговор, но судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда оставила приговор без изменений.