2019-01-29T04:21:26+03:00
Общество

Из шин владивостокских водителей сделают безопасные детские площадки

На переработке из старых покрышек делают резиновую крошку
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Работа по сбору автопокрышек продолжается во всех районах городаРабота по сбору автопокрышек продолжается во всех районах городаФото: vlc.ru
Изменить размер текста:

За первый месяц 2019 года бригады рабочих предприятия «Содержание городских территорий» и управляющие компании вывезли с пустырей и свалок почти 9 тысяч отработанных шин. Автопокрышки собирают и сейчас во всех районах Владивостока, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации ведомства, на сегодня более трёх тысяч автопокрышек вывезли только с территории Первореченского района.

Службы вывозят шины на площадку временного накопления, оттуда они отправляются на вторичную переработку. Там из них сделают резиновую крошку, которая пойдёт на изготовлении травмобезопасных детских и спортивных площадок.

Специалисты отмечают, что старые покрышки подлежат обязательной утилизации. Ведь в естественных условиях они разлагаются больше ста лет, а от сжигания тонны шин в окружающую среду попадает около 250 кг сажи и 450 кг токсичных газов.

Отработанные автопокрышки можно сдать на одном из пунктов приёма, расположенных по следующим адресам:

1. Народный проспект, 6 («Приморавтотранс Трэйд»)

2. ул. Ильичёва, 20в («Мистер Ойл»)

3. ул. Пятая Проходная, 15 («ГиперАвто2)

4. ул. Стрелочная, 17б («Мотосервис»)

5. ул. Выселковая, 50д («ШтормАвто»)

6. проспект 100-летия Владивостока, 12 (шиномонтаж)

7. ул. Иртышская, 15, ст. 7 («Юнион Бокс»)

8. ул. Сельская, 3а, стр. 2 (шиномонтаж)

9. Народный проспект, 27б («Темп»)

10. ул. Интернациональная, 71а, стр. 3 (шиномонтаж)

11. ул. Сахалинская, 4 («1000 размеров»)

12. ул. Адмирала Кузнецова, 66а (автосервис)

13. ул. Стрелковая, 56а (автосервис)

14. ул. Фадеева, 42 (шиномонтаж)

15. проспект Красного Знамени, 133/4, ГСК № 18, блок 5, боксы 444, 445 (шиномонтаж)

16. ул. Адмирала Кузнецова, 84 (шиномонтаж)

17. ул. Шилкинская, 10, стр. 2 (шиномонтаж)

18. ул. Адмирала Кузнецова, 92а («LP AUTO»)

19. проспекткт 100-летия Владивостока, 122 («ГиперАвто»)

20. ул. Давыдова, 8 (шиномонтаж)

21. ул. Кирова, 25а, стр. 2 («Дельта Моторс»)

22. ул. Русская, 73а (шиномонтаж)

Услуга по приёму на утилизацию отработанных покрышек оплачивается в размере 60 рублей за одно легковое колесо и не более 300 рублей за одно грузовое.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Приморье пьяный водитель обхитрил инспектора ДПС и довёл того до суда
В Приморье медики госпитализировали годовалую малышку, которая отравилась «синтетикой»
Очередной день без осадков ждёт Приморье
В приморском селе Раздольное полыхают поля: огонь подступает к домам
Сестру тигра Амура усыпили и вывезли из Приморья
Владивосток станет местом важной встречи России и Северной Кореи
Автоматы с закусками и газировкой искоренят из школ Приморья за месяц
Пьяный житель Владивостока на Mazda перепугал весь Эгершельд
Торговые накрутки на школьное питание проверят по всему Приморью
Коммерсант из Владивостока погорел на тонне кукумарии
Приморец-рецидивист взялся за ремонт и обокрал заказчика
Жителя Владивостока судят за пьяные гонки с ГИБДД
Болезни крови в Приморье будут лечить по-новому
Двух рыбаков спасли с дрейфующей льдины во Владивостоке
Во Владивостоке пенсионерка подала несчастной стакан воды и горько пожалела
Приморца посадили за четыре ножевых: жертва рецидивиста выжила чудом
Жительница Владивостока украла золото подруги
Владивосток утвердил цену «квадрата» жилья для сирот-очередников
Владивосток заработает на букетах к 8 марта
Не чокаясь: полиция Приморья разгромила «Майхинское вино»