Из шин владивостокских водителей сделают безопасные детские площадки

СЕГОДНЯ 04:21 2019-01-29T04:21:26+03:00

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За первый месяц 2019 года бригады рабочих предприятия «Содержание городских территорий» и управляющие компании вывезли с пустырей и свалок почти 9 тысяч отработанных шин. Автопокрышки собирают и сейчас во всех районах Владивостока, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации ведомства, на сегодня более трёх тысяч автопокрышек вывезли только с территории Первореченского района.

Службы вывозят шины на площадку временного накопления, оттуда они отправляются на вторичную переработку. Там из них сделают резиновую крошку, которая пойдёт на изготовлении травмобезопасных детских и спортивных площадок.

Специалисты отмечают, что старые покрышки подлежат обязательной утилизации. Ведь в естественных условиях они разлагаются больше ста лет, а от сжигания тонны шин в окружающую среду попадает около 250 кг сажи и 450 кг токсичных газов.

Отработанные автопокрышки можно сдать на одном из пунктов приёма, расположенных по следующим адресам:

1. Народный проспект, 6 («Приморавтотранс Трэйд»)

2. ул. Ильичёва, 20в («Мистер Ойл»)

3. ул. Пятая Проходная, 15 («ГиперАвто2)

4. ул. Стрелочная, 17б («Мотосервис»)

5. ул. Выселковая, 50д («ШтормАвто»)

6. проспект 100-летия Владивостока, 12 (шиномонтаж)

7. ул. Иртышская, 15, ст. 7 («Юнион Бокс»)

8. ул. Сельская, 3а, стр. 2 (шиномонтаж)

9. Народный проспект, 27б («Темп»)

10. ул. Интернациональная, 71а, стр. 3 (шиномонтаж)

11. ул. Сахалинская, 4 («1000 размеров»)

12. ул. Адмирала Кузнецова, 66а (автосервис)

13. ул. Стрелковая, 56а (автосервис)

14. ул. Фадеева, 42 (шиномонтаж)

15. проспект Красного Знамени, 133/4, ГСК № 18, блок 5, боксы 444, 445 (шиномонтаж)

16. ул. Адмирала Кузнецова, 84 (шиномонтаж)

17. ул. Шилкинская, 10, стр. 2 (шиномонтаж)

18. ул. Адмирала Кузнецова, 92а («LP AUTO»)

19. проспекткт 100-летия Владивостока, 122 («ГиперАвто»)

20. ул. Давыдова, 8 (шиномонтаж)

21. ул. Кирова, 25а, стр. 2 («Дельта Моторс»)

22. ул. Русская, 73а (шиномонтаж)

Услуга по приёму на утилизацию отработанных покрышек оплачивается в размере 60 рублей за одно легковое колесо и не более 300 рублей за одно грузовое.