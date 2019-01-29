Из-за китайского Нового года изменят работу приграничные пункты пропуска
В дни празднования Китайского Нового года пункты пропуска провинции Хэйлунцзян изменят свою работу, сообщает пресс-служба ДВТУ. С 4 по 10 февраля приграничные пункты пропуска будут работать по следующему расписанию.
График работы приграничных пунктов пропуска
Суйфэньхэ
автомобильный пункт пропуска закрыт
железнодорожный пункт работает с 4 по 10 февраля 2019 года.
Хэйхэ работает с 7 по 10 февраля 2019 года.
Тунцзянская работает с 8 по 10 февраля 2019 года.
Дуннин
пассажирское направление работает с 8 по 10 февраля 2019 года
Грузовое закрыто.
Жаохэ работает 4, с 9 по 10 февраля 2019 года.
Лобэй работает с 7 по 9 февраля 2019 года.
Сюнькэ, Мишань, Фуюань, Хулинь - закрыты/
Информацию о режиме работы таможенных органов в пунктах пропуска Дальневосточного региона разместят и на официальном сайте ДВТУ в разделе «Режим работы пунктов пропуска».