Из-за китайского Нового года изменят работу приграничные пункты пропуска

СЕГОДНЯ 05:13 2019-01-29T05:13:55+03:00

Редакция «КП» приводит расписание пунктов пропуска с 4 по 10 февраля

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В дни празднования Китайского Нового года пункты пропуска провинции Хэйлунцзян изменят свою работу, сообщает пресс-служба ДВТУ. С 4 по 10 февраля приграничные пункты пропуска будут работать по следующему расписанию.

График работы приграничных пунктов пропуска

Суйфэньхэ

автомобильный пункт пропуска закрыт

железнодорожный пункт работает с 4 по 10 февраля 2019 года.

Хэйхэ работает с 7 по 10 февраля 2019 года.

Тунцзянская работает с 8 по 10 февраля 2019 года.

Дуннин

пассажирское направление работает с 8 по 10 февраля 2019 года

Грузовое закрыто.

Жаохэ работает 4, с 9 по 10 февраля 2019 года.

Лобэй работает с 7 по 9 февраля 2019 года.

Сюнькэ, Мишань, Фуюань, Хулинь - закрыты/

Информацию о режиме работы таможенных органов в пунктах пропуска Дальневосточного региона разместят и на официальном сайте ДВТУ в разделе «Режим работы пунктов пропуска».