2019-01-29T05:13:55+03:00
Общество

Из-за китайского Нового года изменят работу приграничные пункты пропуска

Редакция «КП» приводит расписание пунктов пропуска с 4 по 10 февраля
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: http://razgadamus.ru/kitajskij-novyj-god-kogda-i-kak-vstrechayut.htmlФото: http://razgadamus.ru/kitajskij-novyj-god-kogda-i-kak-vstrechayut.html
Изменить размер текста:

В дни празднования Китайского Нового года пункты пропуска провинции Хэйлунцзян изменят свою работу, сообщает пресс-служба ДВТУ. С 4 по 10 февраля приграничные пункты пропуска будут работать по следующему расписанию.

График работы приграничных пунктов пропуска

Суйфэньхэ

автомобильный пункт пропуска закрыт

железнодорожный пункт работает с 4 по 10 февраля 2019 года.

Хэйхэ работает с 7 по 10 февраля 2019 года.

Тунцзянская работает с 8 по 10 февраля 2019 года.

Дуннин

пассажирское направление работает с 8 по 10 февраля 2019 года

Грузовое закрыто.

Жаохэ работает 4, с 9 по 10 февраля 2019 года.

Лобэй работает с 7 по 9 февраля 2019 года.

Сюнькэ, Мишань, Фуюань, Хулинь - закрыты/

Информацию о режиме работы таможенных органов в пунктах пропуска Дальневосточного региона разместят и на официальном сайте ДВТУ в разделе «Режим работы пунктов пропуска».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вафли с начинкой из трёх сим-карт перехватили сотрудники приморской колонии
На городские маршруты скоро выйдут пять новых автобусов
В Приморье у границ нацпарка вырубили больше 1300 деревьев
В аэропорту Владивостока полиции попался житель Воронежа с полутонной красной икры
На дорогах Владивостока поставят пункты весового контроля для большегрузов
В Приморье похититель смартфонов ответит за то, что обворовал товарища
Приморским рыбакам запретили выходить на лёд из-за взлома припая
Из шин владивостокских водителей сделают безопасные детские площадки
В Приморье пьяный водитель обхитрил инспектора ДПС и довёл того до суда
В Приморье медики госпитализировали годовалую малышку, которая отравилась «синтетикой»
Очередной день без осадков ждёт Приморье
В приморском селе Раздольное полыхают поля: огонь подступает к домам
Сестру тигра Амура усыпили и вывезли из Приморья
Владивосток станет местом важной встречи России и Северной Кореи
Автоматы с закусками и газировкой искоренят из школ Приморья за месяц
Пьяный житель Владивостока на Mazda перепугал весь Эгершельд
Торговые накрутки на школьное питание проверят по всему Приморью
Коммерсант из Владивостока погорел на тонне кукумарии
Приморец-рецидивист взялся за ремонт и обокрал заказчика
Жителя Владивостока судят за пьяные гонки с ГИБДД
Болезни крови в Приморье будут лечить по-новому
Двух рыбаков спасли с дрейфующей льдины во Владивостоке
Во Владивостоке пенсионерка подала несчастной стакан воды и горько пожалела
Приморца посадили за четыре ножевых: жертва рецидивиста выжила чудом
Жительница Владивостока украла золото подруги
Владивосток утвердил цену «квадрата» жилья для сирот-очередников
Владивосток заработает на букетах к 8 марта
Не чокаясь: полиция Приморья разгромила «Майхинское вино»