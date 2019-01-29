Приморским рыбакам запретили выходить на лёд из-за взлома припая

СЕГОДНЯ 05:39 2019-01-29T05:39:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Спасатели Приморья категорически запретили рыбакам выходить сегодня на лёд, сообщает «КП» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Дело в том, что сегодня, 29 января во второй половине дня из-за сильного ветра в Амурском и Уссурийском заливах, возможно, произойдет взлом тонкого припайного льда, который отнесёт в открытую часть залива Петра Великого.

Это значит, что жителям Владивостокского городского округа, Надеждинского, Хасанского, Шкотовского муниципальных районов, а также Артёмовского городского округа и Большого Камня на время стоит забыть о подлёдном лове. Выезжать на лёд на транспорте также запрещено, информирует МЧС по Приморью.

Справка:

Припайный лёд – морской лёд, который образуется и остается неподвижным вдоль побережья, где он прикреплен к берегу, к ледяной стене, к ледяному барьеру, между отмелями или севшими на отмели айсбергами.