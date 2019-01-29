В Приморье похититель смартфонов ответит за то, что обворовал товарища
Уголовное дело направлено в суд
Фото: https://newstracker.ru/news/incident/06-05-2018/na-stavropolie-muzhchina-ukral-telefon-u-shkolnitsy
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Прокурор Советского района Владивостока утвердил обвинение для приморца, который обворовал своего знакомого.
В декабре 2018 года фигурант гостил у своего знакомого. Мужчины распивали спиртное. Когда хозяин квартиры уснул, гость забрал у него телефон SonyExperia XA1 Plus и сбежал.
Потерпевший лишился имущества на сумму свыше 21 тысячи рублей.
Уголовное дело направлено в суд, смартфон возвратили владельцу.