В Приморье похититель смартфонов ответит за то, что обворовал товарища

СЕГОДНЯ 06:18 2019-01-29T06:18:54+03:00

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Прокурор Советского района Владивостока утвердил обвинение для приморца, который обворовал своего знакомого.

В декабре 2018 года фигурант гостил у своего знакомого. Мужчины распивали спиртное. Когда хозяин квартиры уснул, гость забрал у него телефон SonyExperia XA1 Plus и сбежал.

Потерпевший лишился имущества на сумму свыше 21 тысячи рублей.

Уголовное дело направлено в суд, смартфон возвратили владельцу.