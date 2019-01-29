На дорогах Владивостока поставят пункты весового контроля для большегрузов

СЕГОДНЯ 06:44 2019-01-29T06:44:21+03:00

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Исполняющий обязанности главы Владивостока Олег Гуменюк поручил упорядочить движение большегрузов по городским дорогам. По мнению градоначальника, необходимо ужесточить контроль за соблюдением водителями грузовиков дорожных знаков, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Необходимость таких мер вызвана, прежде всего, тем, что зачастую водители фур просто-напросто игнорируют знаки запрета и не соблюдает общие для всех ПДД. Так, нарушители не раз попадались на улицах Светланской, Пушкинской, Калинина, Всеволода Сибирцева, проспекте 100-летия Владивостока (путепровод через ул. Русскую), где в конце декабря 2018 года установили дополнительные дорожные знаки «Направление движения по полосам» и стоят знаки «Движение с прицепом запрещено».

Также, движение грузового транспорта запрещено по Некрасовскому путепроводу, в микрорайоне Снеговая Падь, по Рудневскому мосту, ул. Тигровой, Нерчинской, Океанскому проспекту и ряду других. На всех участках дорог, где введён запрет на движение грузового транспорта, установлены дорожные знаки и дополнительные информационные таблички.

Теперь сотрудники ГИБДД на ежедневных рейдах будут уделять особое внимание именно такому транспорту. Нарушителей привлекут к административной ответственности. Кроме того, уже в этом году для выявления транспорта, идущего с перегрузом, администрация Владивостока установит несколько автоматических пунктов весового контроля (АПВК) на участках дорог с интенсивным движением.