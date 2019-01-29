На дорогах Владивостока поставят пункты весового контроля для большегрузов
Исполняющий обязанности главы Владивостока Олег Гуменюк поручил упорядочить движение большегрузов по городским дорогам. По мнению градоначальника, необходимо ужесточить контроль за соблюдением водителями грузовиков дорожных знаков, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Необходимость таких мер вызвана, прежде всего, тем, что зачастую водители фур просто-напросто игнорируют знаки запрета и не соблюдает общие для всех ПДД. Так, нарушители не раз попадались на улицах Светланской, Пушкинской, Калинина, Всеволода Сибирцева, проспекте 100-летия Владивостока (путепровод через ул. Русскую), где в конце декабря 2018 года установили дополнительные дорожные знаки «Направление движения по полосам» и стоят знаки «Движение с прицепом запрещено».
Также, движение грузового транспорта запрещено по Некрасовскому путепроводу, в микрорайоне Снеговая Падь, по Рудневскому мосту, ул. Тигровой, Нерчинской, Океанскому проспекту и ряду других. На всех участках дорог, где введён запрет на движение грузового транспорта, установлены дорожные знаки и дополнительные информационные таблички.
Теперь сотрудники ГИБДД на ежедневных рейдах будут уделять особое внимание именно такому транспорту. Нарушителей привлекут к административной ответственности. Кроме того, уже в этом году для выявления транспорта, идущего с перегрузом, администрация Владивостока установит несколько автоматических пунктов весового контроля (АПВК) на участках дорог с интенсивным движением.