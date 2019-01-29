В аэропорту Владивостока полиции попался житель Воронежа с полутонной красной икры

СЕГОДНЯ 07:03 2019-01-29T07:04:13+03:00

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Управление Россельхознадзора по Приморью рассматривает дело жителя Воронежской области, который попытался вывезти из края и перепродать больше 500 кило икры горбуши, нарушая при этом ветеринарно-санитарные правила.

Нарушитель попался транспортным полицейским в аэропорту Владивостока. 552 килограмма красной икры на сумму 1 миллион рублей он приобрёл у знакомого с Камчатки и собирался реализовать в Воронеже. Перевозить икру «бизнесмен» собирался в багаже пассажиров одного из рейсов.

Россельхознадзор возбудил дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.43 Кодекса РФ – «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов».