2019-01-29T08:04:33+03:00
Общество

На городские маршруты скоро выйдут пять новых автобусов

Компания «ДВ-ТрансСети» ждёт поставки еще 10 автобусов
Софья КУЧИНА
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Стоимость одного автобуса составляет около 4,5 миллионов рублей.Стоимость одного автобуса составляет около 4,5 миллионов рублей.Фото: vlc.ru
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Ещё пять новых автобусов появилось в городском парке. Новые автобусы марки СИМАЗ 2018 года выпуска уже прибыли во Владивосток и прошли процедуру оформления. В конце прошлого года их приобрела компания «ДВ-ТрансСети». В ближайшие дни все они начнут курсировать по маршруту № 55 «3-я Рабочая – Диомид».

По словам заместителя директора ООО «ДВ-ТрансСети» Сергей Храмылев, такие машины здесь закупают не впервые.

–Автобусы в прошлом году собраны в Ульяновске, где работает совместное российско-японское производство. Производят их на базе шасси японского грузовика ISUZU ELF 9.5, - рассказал Сергей Храмылёв.

Этой весной компания ждёт поставки ещё 10 автобусов марки СИМАЗ. Пять из них будут низкопольной задней площадкой для перевозки маломобильных групп населения. Автобусы прибудут в город приблизительно в апреле. Стоимость одного транспортного средства составит около 4,5 миллионов рублей.

«КП» напоминает, муниципальные и частные автоперевозчики Владивостока в минувшем году закупили на свои средства 106 автобусов. Сегодня все они работают на городских маршрутах. В рамках модернизации общественного транспорта города перевозчики продолжат приобретать новые машины в свои автопарки.

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