Вафли с начинкой из трёх сим-карт перехватили сотрудники приморской колонии

СЕГОДНЯ 08:46 2019-01-29T08:46:14+03:00

Женщина пыталась передать лакомства для одного из осуждённых

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В Уссурийске сотрудники ИК-41 обнаружили в кондитерском изделии сим-карты, сообщает пресс-служба ГУФСИН.

Запрещённый сюрприз внутри вафли удалось обнаружить во время досмотра передачи от некой гражданки З. для осуждённого К. Сразу три «симки» на этот раз не добрались до владельца.

«Запрещёнку» правоохранители изъяли, в отношении нарушительницы составлен протокол об административном правонарушении. Согласно статье 19.12 КоАП РФ за такую «медвежью» услугу ей теперь грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.