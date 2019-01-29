Владивосток получит от федеральных властей 4,5 миллиарда на ремонт дорог

СЕГОДНЯ 09:55 2019-01-29T09:55:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи с переносом во Владивосток столицы ДФО, Приморью направят окло 4,5 миллиардов рублей на ремонт дорог, сообщил полпред президента РФ Юрий Трутнев. По его словам, их необходимо привести в порядок до сентября текущего года.

- Что касается выделения дополнительных средств, планируется выделение на приведение дорожной сети Владивостока в порядок... должны быть оборудованы парковки. На это выделены лимиты финансирования до 4,5 миллиардов рублей. Постараемся, чтоб к сентябрю Владивосток стал значительно более столичным, заявил политик.

В свою очередь губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил. Что по возможности в план работ включат и трассу на Находку. Что же касается Владивостока, к 5 февраля власти региона подготовят отчёт для Москвы, в который включат данные об объёмах работ на городских улицах.

Планируется, что центральные улицы станут сквозными.

- Надо Владивосток сделать проезжим. Всеми дворами надо заниматься, но все же, это работа муниципалитета. Но что касается основных магистралей, они должны быть выделены в течение месяца, мы должны посчитать фронт работ и сделать это, - отметил полпред.

Отметим, что на реализацию комплексного плана социального развития центров экономического роста регион уже получил 5,1 миллиарда рублей на 2018-2021 годы. Всего же власти Приморья запросили у министерства по развитию Дальнего Востока 10,5 миллиарда рублей.