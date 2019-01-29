В последние дни января в Приморье потеплеет и пойдёт снег

СЕГОДНЯ 11:00 2019-01-29T11:00:18+03:00

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Неглубокий циклон, который смещался через территорию Приморья в прошлые сутки, в отдельных районах вызвал слабый снег количеством до 1 миллиметра. При этом максимальная температура воздуха составила −1…−7 °C. Ночью же упала до −20…−26 °C.

Уже завтра над Приморьем будут смещаться малоактивные фронтальные разделы. В отдельных районах опять выпадет снег, а вот дневные и ночные температуры повысятся на 2–5 градусов.

Во Владивостоке сегодня весь день светила солнце. В ближайшие сутки осадков не предвидится. Столбики термометров же поднимутся на 2-4 градуса.