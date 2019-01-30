Плюсовые температуры в середине зимы ждут Приморье
Сегодня, 30 января, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает Примпогода. В крае переменная облачность, местами небольшой снег (вероятность 40%). Ветер северо-западный умеренный до сильного, на побережье сильный. Температура воздуха -10...+4°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, вечером северо-западный, утром умеренный до сильного, вечером сильный. Температура воздуха 0...+2°C.
В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха 0...-2°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер утром южный умеренный, во второй половине северо-западный сильный. Температура воздуха +1...+3°C.
ИСТОЧНИК KP.RU