Плюсовые температуры в середине зимы ждут Приморье

СЕГОДНЯ 00:00 2019-01-30T00:00:25+03:00

Во Владивостоке от 0 до +2°C

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Сегодня, 30 января, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает Примпогода. В крае переменная облачность, местами небольшой снег (вероятность 40%). Ветер северо-западный умеренный до сильного, на побережье сильный. Температура воздуха -10...+4°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, вечером северо-западный, утром умеренный до сильного, вечером сильный. Температура воздуха 0...+2°C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха 0...-2°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер утром южный умеренный, во второй половине северо-западный сильный. Температура воздуха +1...+3°C.

ИСТОЧНИК KP.RU