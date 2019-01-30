2019-01-30T02:10:24+03:00
Общество

Минсельхоз РФ может помочь пострадавшим от ящура подворьям

Полпред Трутнев даст ведомству соответствующее поручение
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: https://fishki.net/2511394-svinyi-i-interesnye-fakty-pro-nih.htmlФото: https://fishki.net/2511394-svinyi-i-interesnye-fakty-pro-nih.html
Изменить размер текста:

Владельцам частных подворий, чей скот изъяли и забили из-за вспышки ящура, власти компенсируют ущерб. Деньги на возмещение убытков выделят из регионального бюджета. Крупные же свиноводческие комплексы будут решать вопрос за счёт страховых организаций.

Полпреда президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что помощь «частникам», возможно, окажет и Минсельхоз России. Во всяком случае чиновник пообещал дать ведомству такое поручение.

«КП» напоминает, на прошлой неделе ящур разбушевался в двух свинокомплексах Приморья - ООО «Русагро-Приморье» на территории Григорьевского сельского поселения Михайловского района и в селе Прохоры Спасского района в свинокомплексе ООО «Мерси Трейд».

Власти региона заявили, что внутренний рынок не пострадает от потери уничтоженного мяса. В случае дефицита его закупят в других регионах.

Для защиты от распространения эпидемии администрация региона закупила больше 50 тысяч доз вакцины. Еще свыше 80 тысяч приобретут в ближайшее время. Вакцинацию проведут во всех хозяйствах, в том числе частных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Здоровью годовалой девочки, принявшей наркотики родителей, ничего не угрожает
Резиденты ТОР создали в Приморье 500 рабочих мест
Ушел из жизни экс-тренер приморских «Океана» и «Луча» Иштван Секеч
Плюсовые температуры в середине зимы ждут Приморье
В последние дни января в Приморье потеплеет и пойдёт снег
Приморскому депутату-мошеннику смягчили наказание
Владивосток получит от федеральных властей 4,5 миллиарда на ремонт дорог
Вафли с начинкой из трёх сим-карт перехватили сотрудники приморской колонии
На городские маршруты скоро выйдут пять новых автобусов
В Приморье у границ нацпарка вырубили больше 1300 деревьев
В аэропорту Владивостока полиции попался житель Воронежа с полутонной красной икры
На дорогах Владивостока поставят пункты весового контроля для большегрузов
В Приморье похититель смартфонов ответит за то, что обворовал товарища
Приморским рыбакам запретили выходить на лёд из-за взлома припая
Из-за китайского Нового года изменят работу приграничные пункты пропуска
Из шин владивостокских водителей сделают безопасные детские площадки