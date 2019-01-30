Минсельхоз РФ может помочь пострадавшим от ящура подворьям

СЕГОДНЯ 02:09 2019-01-30T02:10:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Владельцам частных подворий, чей скот изъяли и забили из-за вспышки ящура, власти компенсируют ущерб. Деньги на возмещение убытков выделят из регионального бюджета. Крупные же свиноводческие комплексы будут решать вопрос за счёт страховых организаций.

Полпреда президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что помощь «частникам», возможно, окажет и Минсельхоз России. Во всяком случае чиновник пообещал дать ведомству такое поручение.

«КП» напоминает, на прошлой неделе ящур разбушевался в двух свинокомплексах Приморья - ООО «Русагро-Приморье» на территории Григорьевского сельского поселения Михайловского района и в селе Прохоры Спасского района в свинокомплексе ООО «Мерси Трейд».

Власти региона заявили, что внутренний рынок не пострадает от потери уничтоженного мяса. В случае дефицита его закупят в других регионах.

Для защиты от распространения эпидемии администрация региона закупила больше 50 тысяч доз вакцины. Еще свыше 80 тысяч приобретут в ближайшее время. Вакцинацию проведут во всех хозяйствах, в том числе частных.

ИСТОЧНИК KP.RU