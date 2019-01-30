Ушел из жизни экс-тренер приморских «Океана» и «Луча» Иштван Секеч

СЕГОДНЯ 03:02 2019-01-30T03:18:50+03:00

Главным клубом в жизни советского венгра Секеча всегда был ЦСКА

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28 января в возрасте 79 лет скончался бывший футболист ЦСКА и тренер владивостокского "Луча" Иштван Секеч.

За свою футбольную карьеру, длившуюся с 1957 по 1972 год, советский форвард с венгерскими корнями Секеч успел поиграть за 10 клубов. Среди них «Колхозник», «Спартак» (Ужгород), «Динамо» (Киев), «Авангард» (Тернополь), «Авангард» (Харьков), СКА (Львов), СКА (Одесса), ЦСКА, «Черноморец» и «Судостроитель». В 1966 году Секеч провел 34 матча за ЦСКА и забил 11 мячей.

К тренерской деятельности Секеч приступил в 1973 году и за 40 лет поработал в 17 клубах. Среди них — «Карпаты» (Львов), «Пахтакор», «Луч», «Жемчужина» и «Металлург-Кузбасс», а также «Памир», «Подолье» (Хмельницкий), «Темп» (Шепетовка), «Приборист», «Океан», «Нефтяник» (Похвистнево), «Металлург» (Красноярск), «Регар-ТадАЗ», «ЦСКА-Памир», «Андижан» и «Мика».

Секеч — Заслуженный тренер Украинской, Таджикской и Узбекской ССР. В 1965 году он получил звание мастера спорта СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU