2019-01-30T03:14:43+03:00
Общество

Резиденты ТОР создали в Приморье 500 рабочих мест

В сельхозпроекты вложено 13 миллиардов рублей
Софья КУЧИНА
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В Приморье созданы четыре территории опережающего развитияВ Приморье созданы четыре территории опережающего развитияФото: primorsky.ru
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В проекты области сельского хозяйства резиденты территорий опережающего развития (ТОР) вложили уже около 13 миллиардов рублей. Благодаря им в Приморье появилось 500 новых рабочих мест.

По словам главы Корпорации развития Дальнего Востока Дениса Тихонова, сегодня в приморских ТОРах реализуется 16 инвестиционных проектов от компаний, связанных с сельским хозяйством. Из них 11 резидентов и еще пять заявителей, которые в ближайшее время станут резидентами. 180 миллиардов рублей инвестиций компании заявляют в реализацию своих проектов.

В свою очередь корпорация обеспечивает потребности резидентов в двух основных ресурсах - инфраструктурных и земельных.

«КП» напоминает, в Приморье созданы четыре территории опережающего развития – «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень» и «Нефтехимический». Сейчас в качестве резидентов ТОР в крае работают около 70 компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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