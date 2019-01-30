2019-01-30T04:20:50+03:00
Общество

Здоровью годовалой девочки, принявшей наркотики родителей, ничего не угрожает

Полиция поделилась подробностями случившегося
Софья КУЧИНА
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Фото:https://otyrar.kz/2019/01/vrachi-ochnites-foto-4-letnego-malchika-iz-shymkenta-so-strashnym-diagnozom-shokirovalo-kaznet/Фото:https://otyrar.kz/2019/01/vrachi-ochnites-foto-4-letnego-malchika-iz-shymkenta-so-strashnym-diagnozom-shokirovalo-kaznet/
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Приморская полиция сегодня пролила свет на историю о годовалой малышке, которая отравилась наркотиками родителей.

Напомним, ещё вчера утром «Комсомолка» сообщала о трагедии, которая случилась в одной из владивостокских семей.

В отделение полиции Советского района обратился врач «тысячекоечной», который сообщил о том, что к ним в реанимацию госпитализировали малышку, которая отравилась наркотическим веществом.

Инспектор по делам несовершеннолетних выяснил, что ребёнок живёт с родителями и старшим братом. В день Х к ним пришли гости, которые принесли с собой растительные наркотики. Их они решили покурить во время распития слабоалкогольных напитков.

Когда мать девочки вернулась с балкона, то увидела у дочери в руках пакет от гашишного масла. Когда малышке стало плохо, женщина вызвала «скорую».

Девочку госпитализировали в реанимацию токсикологического отделения. Её жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

Оперативники осмотрели квартиру родителей пострадавшей, там не обнаружено никаких наркотических средств. Однако медицинское освидетельствование показало, содержание марихуаны в крови матери. Теперь ей грозят административные разбирательства за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и употребление наркотических веществ без назначения врача.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с родителями профилактическую беседу. Старшего ребенка поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус Надежды».

Информация направлена в отдел опеки и попечительства, отдел социальной защиты, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района города Владивостока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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