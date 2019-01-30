78 школ Владивостока готовы принять первоклашек

СЕГОДНЯ 05:31 2019-01-30T05:31:32+03:00

С 1 февраля родители могут записать ребёнка в школу

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С 1 февраля на портале Госуслуги можно будет записать ребёнка в первый класс, сообщает пресс-служба администрации Владивостока. С этого дня школы города начинают принимать заявления от родителей. К ним родители должны приложить свидетельство о регистрации и свидетельство о рождении, а также документы, удостоверяющие их личности.

Сейчас школы города проводят дни открытых дверей. Посетить любое общеобразовательное учреждение, поговорить с педагогами и руководством многим необходимо, чтобы окончательно определиться с выбором.

Первоклашек готовы принять 78 школ города, информацию о каждой можно посмотреть на сайте www.pupils.ru.

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока еще раз напоминает: при приёме в первый класс не допускается проведение каких-либо испытаний (экзаменов, тестов, конкурсов и др.), направленных на выявление уровня знаний ребенка по различным учебным дисциплинам.

ИСТОЧНИК KP.RU