Приморские пожарные вывели из огня женщину с трёхлетним малышом

СЕГОДНЯ 06:03 2019-01-30T06:03:50+03:00

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В 2 часа ночи с 28 на 29 января в пожарную службу Дальнегорска сообщили о том, что на улице Приморской огонь охватил квартиру жилого дома.

Шесть пожарных на двух машинах работали на месте происшествия уже через 10 минут после звонка. Огнеборцы выяснили, что в помещении горят диван, ковёр и обои. Огонь охватил 10 квадратных метров площади. Из полыхающей квартиры спасатели вывели на воздух женщину с трёхлетним ребёнком. Спасённым не понадобилась медицинская помощь.

В 02.12 пожар локализовали, в 02.20 полностью потушили.

ИСТОЧНИК KP.RU