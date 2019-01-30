2019-01-30T06:32:58+03:00
Общество

Во Владивостоке наркоман, проглотивший «спайсы», отделался условным сроком

Не сумев извлечь наркотики из желудка он обратился к медикам
Софья КУЧИНА
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Фото: https://u24.ru/news/34891Фото: https://u24.ru/news/34891
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Фрунзенский суд Владивостока приговорил местного жителя 4 годам «условки» с испытательным сроком 4 года. Тот виновен в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере.

Как установили в суде, 6 декабря 2018 года тот заказал себе в интернете так называемую «синтетику». Забрав из «закладки» своё «добро» мужчина отправился домой, но встретил наряд полиции. Испугавшись последствий встречи, он быстренько проглотил свёрток с покупкой.

Однако дома он не смог самостоятельно извлечь из желудка пакет и обратился в больницу, рассказав врачам о том, что проглотил батарейку. Медики прооперировали несчастного, извлекли вместо батарейки злополучный свёрток и обратились в полицию. Правоохранители задержали преступника на месте.

Напомним, ранее «Комсомолка» уже сообщала об этом происшествии. Тогда дело только направлялось в суд на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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