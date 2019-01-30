Под Уссурийском у пожилого наркодельца изъяли 55 кило марихуаны

СЕГОДНЯ 07:31 2019-01-30T07:31:50+03:00

Тот признался, что делал заготовки для личного употребления

Изменить размер текста: A A

Сотрудники наркоконтроля МВД России по Уссурийску задержали 50-летнего жителя селя Элитное, который изготовлял и хранил наркотики.

Оперативную информацию они получили от источника. Тот сообщил, что в районе села Элитное перерабатывают наркосодержащую коноплю.

Полиция, Росгвардия и спецотряд «Гром» обследовали в окрестностях Элитного все возможные места хранения наркотиков. Высушенные верхушечные части растений маньчжурской конопли нашлись недалеко от дома подозреваемого, на чердаке деревянной нежилой постройки. Помещения заброшенных зданий были оборудованы для сушки и изготовления наркотических средств.

Крупную партию изъятых растений направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел. Экспертиза показала, что все вещества - марихуана, массой более 55 кг, что является крупным размером.

Ранее судимый подозреваемый признался, что наркотики изготовлял для личного употребления. Сейчас наркоделец заключён под стражу. По части 2 статьи 228 ему грозит лишиться свободы за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU