2019-01-30T07:48:01+03:00
Общество

За кражу драгоценностей у подруги друга приморец отсидит 2,5 года

Негодяй обворовал женщину, находясь в гостях у её возлюбленного
Софья КУЧИНА
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Фото:https://ua-reporter.com/news/v-uzhgorode-u-studentki-ukrali-kolco-s-brilliantami-za-15-000-grivenФото:https://ua-reporter.com/news/v-uzhgorode-u-studentki-ukrali-kolco-s-brilliantami-za-15-000-griven
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Первореченский районный суд Владивостока приговорил приморца к 2,5 годам колонии строгого режима за кражу.

Как установили в суде, в январе 2018 года житель Фокино, будучи в гостях у своего знакомого в одном из домов на проспекте 100-летия Владивостока, похитил кольцо с бриллиантами, серьги и браслет у возлюбленной хозяина квартиры. В общей сложности похищенное вытянуло на 185 тысяч рублей. Скрывшись с места преступления, вор распорядился драгоценностями по своему усмотрению

Подсудимого признали виновным. Учитывая непогашенную судимость за аналогичные преступления, преступника наказали по всей строгости закона. Свою вину тот полностью признал, ущерб частично погасил. Приговор ещё не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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