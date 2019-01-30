2019-01-30T08:05:07+03:00
Общество

Больше полумиллиона задолжал руководитель «управляек» Находки своим сотрудникам

Директору пяти компаний пришлось не только рассчитаться с долгами, но и заплатить штраф
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: https://islam-today.ru/veroucenie/7-sposobov-poluchit-pomosh-Vsevishnego-v-izbavlenii-ot-dolgov/Фото: https://islam-today.ru/veroucenie/7-sposobov-poluchit-pomosh-Vsevishnego-v-izbavlenii-ot-dolgov/
Изменить размер текста:

В Находе прокуратура вмешалась работу управляющих компаний из-за несвоевременной оплаты труда работников.

Установлено, что гендиректор пяти управляющих компаний не выплатил зарплату своим сотрудникам и, таким образом, задолжал им свыше 560 тысяч рублей. Ранее, за аналогичные нарушения он уже платил административный штраф, сообщает пресс-служба прокуратуры.

На этот раз городской прокурор возбудил пять дел об административном правонарушении трудового законодательства. По результатам их рассмотрения руководителя привлекли к административной ответственности. Нарушителю пришлось заплатить стотысячный штраф, а также погасить задолженность перед своими сотрудниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На выходных переменчивая погода принесёт в Приморье снег
В одном из скверов Владивостока появится памятник Хо Ши Мину
Разыгран юбилейный кубок «Управляющей портовой компании» по хоккею
За кражу драгоценностей у подруги друга приморец отсидит 2,5 года
Под Уссурийском у пожилого наркодельца изъяли 55 кило марихуаны
Во Владивостоке наркоман, проглотивший «спайсы», отделался условным сроком
Приморские пожарные вывели из огня женщину с трёхлетним малышом
78 школ Владивостока готовы принять первоклашек
Здоровью годовалой девочки, принявшей наркотики родителей, ничего не угрожает
Резиденты ТОР создали в Приморье 500 рабочих мест
Ушел из жизни экс-тренер приморских «Океана» и «Луча» Иштван Секеч
Минсельхоз РФ может помочь пострадавшим от ящура подворьям
Плюсовые температуры в середине зимы ждут Приморье
В последние дни января в Приморье потеплеет и пойдёт снег
Приморскому депутату-мошеннику смягчили наказание
Владивосток получит от федеральных властей 4,5 миллиарда на ремонт дорог
Вафли с начинкой из трёх сим-карт перехватили сотрудники приморской колонии
На городские маршруты скоро выйдут пять новых автобусов
В Приморье у границ нацпарка вырубили больше 1300 деревьев
В аэропорту Владивостока полиции попался житель Воронежа с полутонной красной икры
На дорогах Владивостока поставят пункты весового контроля для большегрузов
В Приморье похититель смартфонов ответит за то, что обворовал товарища
Приморским рыбакам запретили выходить на лёд из-за взлома припая
Из-за китайского Нового года изменят работу приграничные пункты пропуска
Из шин владивостокских водителей сделают безопасные детские площадки