Больше полумиллиона задолжал руководитель «управляек» Находки своим сотрудникам

СЕГОДНЯ 08:05 2019-01-30T08:05:07+03:00

Директору пяти компаний пришлось не только рассчитаться с долгами, но и заплатить штраф

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В Находе прокуратура вмешалась работу управляющих компаний из-за несвоевременной оплаты труда работников.

Установлено, что гендиректор пяти управляющих компаний не выплатил зарплату своим сотрудникам и, таким образом, задолжал им свыше 560 тысяч рублей. Ранее, за аналогичные нарушения он уже платил административный штраф, сообщает пресс-служба прокуратуры.

На этот раз городской прокурор возбудил пять дел об административном правонарушении трудового законодательства. По результатам их рассмотрения руководителя привлекли к административной ответственности. Нарушителю пришлось заплатить стотысячный штраф, а также погасить задолженность перед своими сотрудниками.

ИСТОЧНИК KP.RU