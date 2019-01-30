Разыгран юбилейный кубок «Управляющей портовой компании» по хоккею

СЕГОДНЯ 08:28 2019-01-30T08:34:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт», входящий в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания», сообщает о проведении пятого юбилейного ежегодного детского хоккейного турнира на кубок «Управляющей портовой компании».

Турнир состоялся 27 января на льду хоккейной площадки во Врангеле. В соревнованиях приняли участие команды Юношеской хоккейной лиги Приморского края с составом игроков 2006–2008 годов рождения: «Восточник» (Врангель), «Дельфин» (Находка) и «Медведи» (Артем). Организаторами мероприятия выступили «Управляющая портовая компания» и АО «Восточный Порт».

Пятый юбилейный ежегодный детский хоккейный турнир на кубок Управляющей портовой компании..

Кубок «Управляющей портовой компании» вручили победителю — команде «Восточник» (Врангель). Второе место заняла команда «Медведи» (Артем), на третьем — «Дельфин» (Находка).

Все участники соревнований получили медали, ценные призы и подарочные сертификаты.

- Кубок «Управляющей портовой компании» — одно из самых долгожданных соревнований для наших ребят, к которому они усердно готовятся целый год и демонстрируют высокий уровень детского хоккея. Юбилейный кубок не стал исключением. Соревнования получились интересными, зрелищными и доставили удовольствие и спортсменам, и болельщикам, - отметил директор спорткомплекса «Восточник» Юрий Карабанов.

АО «Восточный Порт» как крупнейшее градообразующее предприятие традиционно поддерживает развитие массового спорта в Находке и Врангеле. В 2018 года на поддержку спорта в Находкинском городском округе было направлено 3 млн рублей. На данные средства спортивные организации провели соревнования, приобрели спортивную форму и инвентарь. Часть выделенных средств использована на развитие собственного современного спортивного комплекса «Восточник», где созданы условия для занятий спортом как для сотрудников, так и жителей Врангеля.

В 2018 году АО «Восточный Порт» и ООО «Управляющая портовая компания» инвестировали более 53 млн рублей в социальные программы Находкинского городского округа. Средства распределены по нескольким приоритетным направлениям: поддержка больниц, школ, спортивных клубов, учреждений культуры, благоустройство и озеленение городских территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU